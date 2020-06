Apple gaat zijn eerste eigen Mac-chips maandagavond presenteren, stelt analist Ming-Chi Kuo.

Kuo staat bekend om zijn nauwe banden met Apple, waardoor hij de komst van nieuwe producten vaker wist te voorspellen. Zijn nieuwe voorspelling sluit aan op eerdere geruchten die persbureau Bloomberg heeft gepubliceerd.

De eerste chips zouden worden gebruikt voor een MacBook Pro met een scherm van 13,3 inch en een iMac met nieuw ontwerp. De apparaten worden eind 2020 of begin 2021 voor het eerst verkocht, denkt Kuo.

Apple start op maandag zijn jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC, waarbij vanaf 19.00 uur een reeks aankondigingen worden verwacht. Hierbij moeten de chips volgens Kuo ook worden besproken.

Wellicht worden nog geen Macs getoond

Het is nog de vraag of beide computers ook op het evenement worden getoond of dat alleen de chips worden gepresenteerd. Volgens journalist Jon Prosser komt er wellicht geen hardware aan bod. Ook hij lekte de afgelopen periode informatie over meerdere Apple-producten.

Het zou betekenen dat alleen de chips zelf worden gepresenteerd. Apple-computers bevatten nu nog de processorchips van Intel. De techgigant maakt wel eigen chips voor bijvoorbeeld iPhones en iPads.

Chips mogelijk gebaseerd op ARM-architectuur

Door de chipproductie in eigen hand te nemen, zou Apple op de lange termijn de productie van nieuwe Macs goedkoper kunnen maken. Daarnaast zijn de chips vermoedelijk gebaseerd op de ARM-architectuur, die ook in smartphonechips zit.

ARM maakt computers zuiniger, maar de apps moeten hiervoor opnieuw ontwikkeld worden. Apple zou de nieuwe chips nu alvast aankondigen zodat appmakers zich hierop kunnen voorbereiden.