De buurtapp Nextdoor stuurt berichten niet langer door naar politiebureaus, beloven de makers in een blogbericht.

"We hebben besloten de 'doorsturen naar politie'-functie uit Nextdoor te halen", aldus de ontwikkelaars. Dat werd besloten na een onderzoek naar mogelijk racisme binnen de applicatie.

In Nextdoor kunnen buurtbewoners onderling contact onderhouden. De app wordt ook vaak als buurtpreventie gebruikt, zodat buurtbewoners verdachte situaties kunnen melden.

Sinds 2016 zat in de applicatie een doorstuurknop waarmee gebruikers berichten meteen naar een lokaal politiebureau konden sturen. Volgens Nextdoor zitten inmiddels weinig gebruikers op die knop te wachten. Bovendien zou slechts een klein percentage van de politiebureaus er actief gebruik van maken.

Groepen op Nextdoor worden beheerd door vrijwilligers die in de betreffende buurten wonen. Deze vrijwilligers kregen recent nog een e-mail van het bedrijf, om te benadrukken dat gesprekken over racisme zijn toegestaan op het platform.

Black Lives Matter

Het besluit volgt kort op de golf van demonstraties in de VS tegen politiegeweld jegens zwarte Amerikanen. De dood van George Floyd, die tijdens een hardhandige arrestatie om het leven kwam, was de directe aanleiding. Sindsdien wordt wereldwijd gedemonstreerd tegen racisme.

Ontwikkelaar Epic Games haalde onlangs politiewagens uit zijn spel Fortnite, omdat de aanwezigheid van deze voertuigen op dit moment gevoelig zou liggen.