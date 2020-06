In het Gelderse Rijswijk is in de nacht van zondag op maandag brand uitgebroken in een zendmast. Dat meldt onder meer de lokale website Gelrenieuws. Twee maanden geleden stond dezelfde mast ook al in brand.

Het gaat om een zendmast op de Veldweg. Rond 00.15 uur werd de brand gemeld, waarna de brandweer uitrukte. De politie doet maandag onderzoek naar de oorzaak van de brand.

De vorige keer dat er brand woedde in de zendmast werd door de politie uitgegaan van brandstichting. Het is voor zover bekend de dertigste keer sinds 3 april dat er in Nederland een zendmast in vlammen opgaat.

Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en de politie bleek dat er geen relatie zichtbaar is tussen de branden. In de meeste gevallen wordt uitgegaan van brandstichting. Tot nu toe werden er zes verdachten aangehouden, mede dankzij tips van burgers.

61 Brandweer blust brand in Rijswijkse zendmast

Grapperhaus: 'Aanval op onze samenleving'

Het OM kon nog niets zeggen over de motieven van de verdachten. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vermoedde eerder dat er sprake is van extreme protestacties tegen de komst van het nieuwe 5G-netwerk.

De branden leidden tot veel overlast en schade. Brand in een zendmast kan ertoe leiden dat de hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn in de omgeving. De politie, premier Mark Rutte en minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid riepen eerder al op om te stoppen met brandstichting. Grapperhaus noemde het "een aanval op onze hulpdiensten en daarmee op onze samenleving".