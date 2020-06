Dat de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie WWDC van Apple deze editie niet fysiek zal plaatsvinden in de Amerikaanse staat Californië, wisten we al. Daar laat de techgigant het echter niet bij zitten: het bedrijf belooft maandag een "compleet nieuwe online ervaring" neer te zetten voor ontwikkelaars uit de hele wereld. Dit kun je ervan verwachten.

De ontwikkelaarsconferentie van Apple komt ook op een moment dat het bedrijf onder vuur ligt. Zo werd dinsdag bekend dat de Europese Commissie is gestart met twee onderzoeken naar mogelijke oneerlijke concurrentie in de App Store.

Toch zal de coronacrisis, noch de twee onderzoeken de pret maandag drukken: Apple kondigt namelijk diverse nieuwe functies aan voor de iPhone, Mac, iPad, Apple Watch en Apple TV.

iOS 14 op het programma

Zoals eigenlijk elke editie staan er grote software-updates op het programma: iOS 14 en iPadOS 14. Wat we hier in ieder geval van verwachten, is een compleet nieuw beginscherm en de mogelijkheid om de standaardapps voor webbrowsen, e-mail en misschien ook voor muziek zelf in te stellen. Ook zou iOS 14 je fysieke autosleutels kunnen vervangen en moet het starten van augmented-realityapps makkelijker worden.

Tot slot was er in deze gelekte update te zien dat er mogelijk een nieuwe iMac met dunnere schermranden zal verschijnen, vergelijkbaar met een grote uitvoering van de iPad Pro.

Ook worden er vernieuwingen verwacht voor het besturingssysteem macOS. Hier zijn echter nog niet veel details over uitgelekt, maar mogelijk gaat het om een update die ondersteuning biedt voor Macs met hardware van Apple: eigen processoren.

Geruchten over AirTags

Een van de geruchten die al langer de ronde doen, is die over de AirTags: kleine bluetoothgestuurde apparaatjes die je op bijvoorbeeld je portemonnee of bagage kunt plakken, zodat je deze terug kunt vinden via de bijbehorende app op je iPhone.

Een kindvriendelijke Apple TV-update

Vermoedelijk wordt het besturingssysteem voor de Apple TV geüpdatet met een soort kinderslot. Hiermee is het voor gebruikers mogelijk om alleen videokanalen te selecteren die kindvriendelijk zijn.

Ook de populaire AirPods krijgen een upgrade

Het gerucht gaat dat er een sportuitvoering uitgebracht wordt van de huidige AirPods, namelijk de AirPods X. Deze oordoppen zouden beter in je oren blijven zitten tijdens het sporten. Ook zou er een volwaardige draadloze koptelefoon verschijnen. Die laatste is echter niet nieuw; eerder gebruikte Apple de AirPods-technologie voor koptelefoons die door Beats werden geproduceerd.

Een kleinere én goedkopere uitvoering van de HomePod

De HomePod-luidspreker zou weleens een slagje kleiner kunnen verschijnen. Deze miniuitvoering zou ook voor een lager bedrag op de markt komen. Of dat ook de Nederlandse markt is, is niet duidelijk. De huidige HomePod wordt hier officieel niet verkocht.