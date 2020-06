Twitter heeft het account van de extreemrechtse Britse televisiepersoonlijkheid Katie Hopkins definitief geschorst. Hopkins zou zich schuldig hebben gemaakt aan hatelijk gedrag.

Katie Hopkins is een Britse columnist en mediapersoonlijkheid. Ze had meer dan een miljoen volgers op Twitter en stond bekend om haar extreemrechtse uitspraken over onder meer immigranten.

Het verwijderen van het account gebeurde een paar uur nadat Hopkins op Twitter klaagde dat haar blauwe vinkje, waarmee gebruikers weten dat een account authentiek is, was verwijderd, schrijft The Guardian vrijdag.

Het is niet duidelijk wat voor Twitter uiteindelijk de druppel is geweest om Hopkins definitief van het platform te verwijderen. "Het veilig houden van Twitter is een topprioriteit voor ons. Misbruik en haatdragend gedrag horen niet thuis op ons platform en we blijven actie ondernemen als onze regels worden overtreden", schrijft Twitter in een verklaring.

Kritiek op Black Lives Matter

Hopkins uitte onlangs nog kritiek op de hashtag #BlackOutTuesday. Deze hashtag werd in het leven geroepen naar aanleiding van de dood George Floyd in het Amerikaanse Minneapolis. De actie wordt gehouden tegen institutioneel racisme en uit solidariteit met de zwarte gemeenschap. Hopkins riep als tegenactie een nieuwe dag in het leven: #WhiteOutWednesday.

Dit leverde een discussie op tussen Hopkins en de Nederlandse voetballer Patrick van Aanholt, die op haar tweet reageerde met "Ik weet niet wie jij bent, maar 2020 moet jou cancelen". Waarop Hopkins reageerde: "Beste Patrick van Aanholt, mijn naam is Katie Hopkins. Ik ben een witte conservatieve christen, je mag knielen en mijn ring kussen."