Het sociale medium Reddit heeft vrijdag een uitgebreidere mogelijkheid om anoniem te browsen aan de app toegevoegd. De functie is nu alleen nog beschikbaar voor Android-gebruikers.

Reddit had al een anonieme modus, maar het verschil met de nieuwe functie is dat Reddit nu een nieuw uniek sessie-ID genereert als de anonieme modus geactiveerd wordt. Daardoor kan er geen verband worden gelegd tussen de anonieme activiteit en het account van de gebruiker.

Wie de incognitomodus aanzet kan dus door inhoud op de Reddit-app bladeren zonder dat deze activiteit gekoppeld wordt aan het Reddit-account waarop is ingelogd. Dat houdt in dat Reddit de browsegeschiedenis niet opslaat in het account en de browseactiviteit niet gebruikt om aanbevelingen voor de gebruiker te personaliseren of om gepersonaliseerde meldingen te sturen.

Tijdens het browsen in de anonieme modus kan een gebruiker geen berichten plaatsen, stemmen op berichten of andere acties ondernemen die gekoppeld zijn aan het account van de gebruiker. Als een gebruiker langer dan 30 minuten inactief is, wordt de incognitomodus beëindigd.

De anonieme modus zal "de komende dagen" beschikbaar worden op Android. De iOS-versie is nog in de maak en zal volgens Reddit rond juli of augustus beschikbaar zijn.