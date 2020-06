Snapchat heeft vrijdag een filter waarbij gebruikers moesten "glimlachen om de kettingen te breken" van het platform verwijderd. Het filter was bedoeld om Juneteenth te vieren, een dag ter ere van het einde van slavernij in Amerika, maar kreeg kort na de release veel kritiek van gebruikers.

Gebruikers die het filter selecteerden werden gevraagd om te glimlachen. Dat zorgde ervoor dat achter de gebruiker kettingen verschenen die vervolgens braken. Op de achtergrond was de Pan-Afrikaanse vlag te zien. Volgens veel Snapchat-gebruikers sloeg het bedrijf hiermee de plank mis.

"We bieden onze excuses aan aan de leden van de Snapchat-gemeenschap die deze filter aanstootgevend vonden", vertelt een woordvoerder van Snapchat aan persbureau Reuters. "Een diverse groep Snap-teamleden was betrokken bij de ontwikkeling van het concept, maar de versie van het filter dat vanochtend live ging voor Snapchatters was nog niet goedgekeurd door ons beoordelingsproces."

De woordvoerder voegt daaraan toe dat Snapchat onderzoekt hoe het komt dat deze fout is gemaakt, zodat het in de toekomst kan worden voorkomen.

Op Juneteenth wordt de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten gevierd. Op 19 juni 1865, twee jaar na het einde van de Amerikaanse Burgeroorlog, kregen ook de tot slaaf gemaakte inwoners van de staat Texas te horen dat ze vrij waren. Texas was daarmee de laatste van de zuidelijke staten die slavernij officieel afschafte.