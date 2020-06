De Franse privacyautoriteit CNIL heeft Google terecht een boete van 50 miljoen euro opgelegd, oordeelt de Conseil d'État (Raad van State). De CNIL oordeelde in 2019 dat Google het zijn gebruikers te moeilijk maakt om te achterhalen welke data het bedrijf verzamelt en waarvoor.

Volgens de CNIL is het proces waarmee Google om toestemming vraagt "buitensporig verspreid" over meerdere pagina's en moeten gebruikers te vaak op knoppen en links klikken om goed geïnformeerd te worden. Dat is in strijd met de Europese privacyregels die in Nederland de AVG (Algemene verordening) heet.

Een woordvoerder van Google laat vrijdag in een verklaring aan persbureau Reuters weten dat het bedrijf mogelijke aanpassingen overweegt.

"Deze zaak ging niet over de vraag of toestemming nodig is voor persoonlijke advertenties, maar over hoe die toestemming moet worden verworven", aldus het bedrijf. "In het kader van deze beslissing gaan we nu beoordelen welke aanpassingen we moeten doen."

Het is voor zover bekend de eerste en enige boete die Google onder de Europese privacywet heeft gekregen. Google had in 2019 een jaaromzet van ruim 160 miljard dollar (ruim 143 miljard euro). De boete komt neer op 0,03 procent van dit bedrag.