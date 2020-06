Wat is de beste superzoom compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Hoewel 'compact' lijkt te duiden op een kleinere omvang, is een superzoom compactcamera vaak een iets grotere camera met altijd een vaste lens. Ze hebben veel weg van systeemcamera's waar je de lezen van kan verwisselen, maar bij superzoom compactcamera's is dat niet mogelijk. De lens zit vast.

Met deze camera's kun je vooral ver inzoomen. 16x is het minimum. Hoe ver je precies kunt inzoomen verschilt per camera. Er is zelfs een model met 125x zoom. Hoe groter het zoombereik, hoe moeilijker het voor fabrikanten is een goede beeldkwaliteit te behouden. Bedenk dus goed wat je nodig hebt, zodat je de camera kiest die bij je wensen past.

De Consumentenbond test voortdurend fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, bediening en snelheid. Er zijn 221 verschillende camera's getest die goed verkrijgbaar zijn.

Binnen de categorie superzoom compactcamera's komt een model van Sony als Beste uit de Test. Een camera van Panasonic is de Beste Koop.

Met deze Sony haal je de beste superzoom uit de test in huis. Maar daar hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan. De ingebouwde zoeker en grote beeldsensor zorgen voor goede foto's, vooral bij normaal licht.

De body van de camera is stevig en voelt goed aan. De knoppen zitten op handige plaatsen. Het scherm is draaibaar en het menu is logisch. Op een schermpje aan de bovenkant kun je de instelling van de zoeker zien.

Wat opvalt is de diafragmaring op de lens. Die kun je zowel in stappen als traploos instellen.

Een nadeel is dat de camera erg zwaar is. Hij weegt meer dan 1 kilo. Daarnaast heeft hij geen aanraakscherm.

Met de Panasonic ben je een stuk goedkoper uit. Het zoombereik is erg groot, maar je levert wel in op kwaliteit. De fotokwaliteit is duidelijk minder dan die van de Sony. Wel is het nog steeds voldoende om aardige foto's mee te maken. In deze prijsklasse zijn nog enkele vergelijkbare alternatieven, maar deze Panasonic wint het nipt op prijs en kwaliteit.

De camera ligt lekker in de hand, maar voelt wat minder solide aan. Hij oogt en voelt wat 'plastic'. Het scherm is goed en het menu werkt eenvoudig. Handig is ook dat het een aanraakscherm is.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.