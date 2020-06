Het aantal meldingen over online kindermisbruik is in Nederland in de afgelopen drie maanden verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder, blijkt vrijdag uit een rapport van Europol. In heel Europa was tijdens lockdowns een piek te zien in seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen op het internet.

In maart was in Europa de stijging het sterkst. Toen vertienvoudigde het aantal meldingen over seksuele uitbuiting van kinderen naar ruim een miljoen. Deze cijfers zijn gebaseerd op het aantal tips dat Europol kreeg van het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC). Bij deze non-profitorganisatie worden kindermisbruik en kinderporno gerapporteerd.

Daarnaast constateert Europol dat het aantal pornografische beelden van kinderen op internet in de afgelopen maanden flink toegenomen is. Er is vooral meer webcammateriaal geüpload. De EU-landen hebben in de afgelopen tijd dan ook meer online platformen met kinderporno gesloten dan gebruikelijk.

Ook zijn EU-hulplijnen op het gebied van online misbruik vaker gebeld. In het eerste kwartaal van 2020 werden de hulplijnen gemiddeld bijna vijftienduizend keer per dag benaderd.

Kinderen meer op het internet tijdens lockdown

Europol-directeur Catherine De Bolle meldde in mei tijdens een hoorzitting in het EU-parlement al dat online pedofiele activiteiten tijdens de uitbraak van COVID-19 waren toegenomen. De Bolle noemde de ontwikkeling "zorgwekkend".

Volgens De Bolle proberen sommigen de toegenomen blootstelling van kinderen aan het internet te exploiteren. Hiermee doelt ze op het feit dat veel kinderen tijdens een lockdown overgaan op online lessen. Soms gebeurt dat via platforms die niet voldoende beveiligd zijn.

Zedendelinquenten zitten volgens Europol tijdens een lockdown uit verveling vaker op internet. Bovendien is het voor sekstoeristen dan moeilijker om te reizen.

