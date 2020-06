Google is gestart met een nieuw experiment: Keen. Het sociale platform is een potentiële Pinterest-concurrent die gebruikers voorziet van nieuws en informatie over hele specifieke onderwerpen die hen interesseren, op basis van kunstmatige intelligentie.

Elke interesse is een 'keen': van architectuur tot broodbakken. Door de toepassing van machine learning, een vorm van kunstmatige intelligentie, stelt Keen steeds onderwerpen voor die bij je specifieke interesses passen, gepresenteerd in afbeeldingen.

Keen is beschikbaar als app en voor webbrowsers. Gebruikers moeten wel ingelogd zijn met een Google-account.