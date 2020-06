Twitter heeft een video, die de Amerikaanse president Donald Trump via een tweet heeft gedeeld, gemarkeerd als 'gemanipuleerde media'. In de video, die niet door Trump zelf is gemaakt, wordt de suggestie gewekt dat de Amerikaanse nieuwszender CNN beelden heeft uitgezonden waarin een zogenaamd racistische witte peuter een zwarte leeftijdsgenoot kwaad bejegent.

In het eerste deel van de video zijn de twee rennende peuters en de zin "Angstige peuter rent weg van racistische baby" te zien. De beelden zijn zo gemonteerd, dat de video moet lijken op een CNN-uitzending. Later in de video omhelzen de peuters elkaar en wordt gewaarschuwd voor de verspreiding van nepnieuws.

De originele video werd in september 2019 veel gedeeld en beleefde de afgelopen weken een nieuwe golf aan populariteit. De twee peuters, Maxwell en Finnegan, zijn in werkelijkheid beste vrienden. In de originele video is te zien dat de gebeurtenissen precies andersom plaatsvinden: de twee jongens omhelzen elkaar, waarna zij spelenderwijs achter elkaar aan rennen.

Het is niet de eerste keer dat Twitter actie onderneemt tegen een tweet van de Amerikaanse president. Eind mei schermde Twitter een tweet van Trump af, omdat die volgens het sociale medium geweld verheerlijkte. De president dreigde daarop Twitter te sluiten.

Ook Facebook heeft Trump teruggefloten. Donderdag werden advertenties van de president offline gehaald wegens een schending van Facebooks beleid omtrent haat. In de advertenties stond een afbeelding van een omgekeerde rode driehoek, een symbool dat nazi's in de Tweede Wereldoorlog gebruikten om politieke gevangenen aan te duiden.