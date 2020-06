Samsung werkt mogelijk aan een smartphone met beweegbare cameralenzen, meldt Android Police op basis van een patentaanvraag. De lens zou in staat zijn om meer details vast te leggen van een object of een bepaalde scène.

Het ontwerp van Samsung bestaat uit vijf camera's met groothoeklenzen en één telelens. Hoewel de aanvraag vorig jaar is gedaan, is deze nu pas openbaar.

Met de beweegbare camera's zouden gebruikers panoramafoto's met een enkele klik kunnen maken. Ook is het bij dit type foto's mogelijk om de achtergrond te vervagen achter het object.

Daarnaast zouden de individuele camera's verschillende eigenschappen hebben, waaronder een monochrome camera voor meer details en functies om de prestaties bij weinig licht te verbeteren.

Of deze camera's er daadwerkelijk zullen komen, is onbekend. Het is in ieder geval nieuw dat er meerdere camera's onafhankelijk van elkaar kunnen roteren over meerdere assen.