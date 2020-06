De voetbalgame FIFA 21 verschijnt op 9 oktober voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Dat maakte ontwikkelaar EA Sports vannacht bekend.

Voor spelers op de PlayStation 4 komt er een gratis update beschikbaar naar de PSS-versie. De verschijningsdatum van FIFA 21 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X is nog niet bekendgemaakt, maar volgt waarschijnlijk later dit jaar nog.

Ontwikkelaar EA heeft nog geen trailer vrijgegeven waarin de beelden uit de nieuwe game te zien zijn. De beelden die wel te zien zijn, geven vooral de sfeer in de stadions weer in FIFA 21 en Madden NFL 21, de American footballgame van EA. De ontwikkelaar wil hiermee het stadiongevoel inclusief stadiongeluid meer aanwezig maken in de games.

In de eerste beelden dook Virgil van Dijk onder andere op, een Nederlandse verdediger die bij Liverpool speelt.