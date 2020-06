Facebook heeft advertenties van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump offline gehaald wegens het schenden van Facebooks beleid omtrent haat. In de advertenties stond een afbeelding van een omgekeerde rode driehoek, een symbool dat in de Tweede Wereldoorlog door nazi's werd gebruikt om politieke gevangenen aan te duiden.

Een woordvoerder van Facebook bevestigt donderdag aan CNN dat het gebruik van het symbool voor Facebook de reden is geweest om de advertentie te verwijderen. "Ons beleid verbiedt het gebruik van het symbool van een verboden haatgroep om politieke gevangenen te identificeren, als dat symbool verder niet besproken of veroordeeld wordt."

In de advertentiebibliotheek van Facebook is te zien dat de advertenties woensdag werden uitgezet vanaf de Facebook-pagina van Trump, de campagnepagina Team Trump en de Facebook-pagina van vicepresident Mike Pence.

In de advertenties werd ingegaan op "gevaarlijke bendes van extreemlinkse groeperingen" die chaos zouden veroorzaken in de straten in de Verenigde Staten. Burgers werd gevraagd een petitie te tekenen tegen de antifascistische politieke groepering Antifa. Onderaan de berichten stond een afbeelding van de omgekeerde rode driehoek.

Op sociale media werd al eerder kritisch gereageerd op de advertenties. Het campagneteam van Trump reageerde daarop via Twitter dat de rode driehoek veel gebruikt zou worden door Antifa zelf.

Facebook ondernam eerder geen actie op een controversiële post

Facebook kreeg eerder deze maand nog kritiek over zich heen om de keuze geen actie te ondernemen tegen een controversieel bericht van Trump. In het bericht dreigt Trump geweld te gebruiken tegen demonstranten in Minneapolis die de straat op zijn gegaan na de dood van een zwarte ongewapende Amerikaan door een witte politieagent. "Wanneer het plunderen begint, begint het schieten", schreef de Amerikaanse president.

Facebook had besloten dat het bericht op het platform mocht blijven staan en koos daarbij voor een andere aanpak dan concurrent Twitter, waar het dreigement werd afgeschermd. Dat standpunt heeft intern geleid tot protesten van medewerkers.