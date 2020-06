Rusland heeft donderdag het verbod op de chatapp Telegram officieel opgeheven. De toegang tot de chatapp was twee jaar lang formeel in Rusland geblokkeerd, al werd de app ondanks de blokkade nog steeds veel gebruikt in het land.

Telegram ondersteunt end-to-end-encryptie. Daarmee wordt informatie op een manier versleuteld, zodat de inhoud alleen voor de ontvanger te zien is. Rusland blokkeerde de toegang tot de app in 2018 omdat Telegram Russische veiligheidsdiensten geen toegang wilde geven tot een sleutel waarmee deze versleutelde berichten te lezen zouden zijn.

Maar Rusland had moeite de blokkade op Telegram uit te voeren, de chatapp werd nog steeds in Rusland gebruikt. Zelfs overheidsdiensten zoals het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken en de nationale taskforce voor het coronavirus hebben officiële kanalen op de chatapp.

De Russische telecomwaakhond Roskomnadzor zei dat de blokkade nu is opgeheven omdat de Russische oprichter van de app, Pavel Durov, bereid zou zijn samen te werken bij de bestrijding van terrorisme en extremisme op het platform. Telegram heeft zelf nog niet op de berichtgeving gereageerd.