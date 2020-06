Kinderen spelenderwijs leren tandenpoetsen, eindelijk echt je stem laten horen op Twitter en een avontuur beleven op een ruimteschip. Dit zijn de Apps van de Week.

Pokémon Smile

Pokémon gaat kinderen helpen met tandenpoetsen via een nieuwe app: Pokémon Smile. Smile tovert allerlei Pokémon op het beeldscherm van je smartphone zodra het tijd is om de tandjes te poetsen.

Het werkt simpel. Open de Pokémon Smile-app op je smartphone en kijk in de voorste camera. Je kind ziet zichzelf in beeld verschijnen met daaromheen allerlei Pokémon. Aan je kleine de taak om de vrolijke beestjes te redden van bacteriën. De Pokémon kunnen alleen bevrijd worden door goed tanden te poetsen.

Je kind kan bonuspunten verzamelen door bijvoorbeeld zoveel mogelijk dagen achter elkaar zijn tanden te poetsen. Deze punten kun je inwisselen voor accessoires, zoals een leuk petje om in de game te 'dragen'.

Download Pokémon Smile voor Android of iOS (gratis)

91 Brush along with Pokémon in Pokémon Smile!

Twitter

Vanaf deze week kun je ook letterlijk je stem laten horen op Twitter. Vooralsnog zijn de audiotweets alleen beschikbaar voor een klein groepje iOS-gebruikers, maar in de komende weken belooft Twitter de functie naar alle iOS-gebruikers uit te rollen. Het is nog niet duidelijk wanneer Android aan de beurt is.

Net als bij tekstberichten heb je te maken met een limiet. Audioberichten mogen maximaal 140 seconden lang zijn, oftewel zo'n 2,5 minuut. Is je opname langer, dan wordt er automatisch een nieuwe audiotweet opgenomen. Het geheel wordt dan als draadje getweet, zodat de berichten op volgorde staan.

Mensen die al kunnen audiotweeten zien tijdens het opstellen van een bericht een icoontje van een microfoon. Tik hierop om je bericht in te spreken. Je herkent audioberichten in de Twitter-tijdlijn aan het plaatje met daarin een grote afspeelknop. Uiteraard kun je de opnames pauzeren en hervatten.

Download Twitter voor iOS (gratis)

Endurance

Endurance is een nieuwe sciencefictiongame met horrorelementen. Het spel is gemaakt door Ivan Panasenko, bekend van het alom geprezen Ailment uit 2019. Net als zijn voorganger is Endurance duidelijk geïnspireerd op de filmklassieker Alien.

De game speelt zich dan ook af op een ruimteschip. Een dodelijk virus heeft de bemanning grotendeels uitgeroeid en jij bent een van de weinige overlevenden. Aan jou de taak om zoveel mogelijk collega's te redden en onderwijl uit te vinden wat er écht aan de hand is.

Hierbij baan je je een weg door hordes vijanden, upgradet je je personage met betere wapens en neem je het op tegen eindbazen. Endurance is gratis, maar tegen betaling koop je de advertenties af.

Download Endurance voor Android of iOS (gratis)