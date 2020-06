Een adviesorgaan van het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft gewaarschuwd voor de ingebruikname van een internetkabel tussen de VS en Hongkong. Een vertegenwoordiger van het ministerie laat in een verklaring aan Politico weten dat daardoor veel internetverkeer via Hongkong zal lopen en dan makkelijker onderschept kan worden door Chinese veiligheidsdiensten.

Het gaat om een nieuwe kabel die op de bodem van de Stille Oceaan ligt en voor een snellere internetverbinding tussen de Verenigde Staten en Azië moet zorgen. De kabel is onderdeel van een netwerk aan kabels over de bodem van de Grote Oceaan, dat ook via de Filipijnen en Taiwan loopt.

De adviseurs hebben alleen bezwaar tegen de verbinding met Hongkong. Ze zijn bang dat Chinese spionnen makkelijker bij data van Amerikanen kunnen als het internetverkeer via Hongkong zal lopen. Volgens de adviseurs krijgt China steeds meer controle over het officieel autonome Hongkong.

Daarnaast vertrouwt het adviesorgaan een van de bij de aanleg betrokken partijen niet. Naast Google en Facebook werkt ook het Chinese bedrijf Dr. Peng Telecom & Media Group aan de verbinding. Volgens de adviseurs kan de Chinese overheid via dit bedrijf mogelijk toegang krijgen tot het internetverkeer.

Uiteindelijk ligt de beslissing om de kabel wel of niet in gebruik te nemen niet bij het adviesorgaan. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de Federal Communications Commission.