Microsoft zou hebben geprobeerd om gezichtsherkenningstechnologie te verkopen aan de Amerikaanse opsporingsdienst Drug Enforcement Administration (DEA). De American Civil Liverties Union (ACLU) heeft e-mails openbaar gemaakt waarin is te lezen dat Microsoft daar in het verleden verschillende pogingen toe heeft gedaan.

Vorige week beloofden verschillende techbedrijven om geen gezichtsherkenningstechniek aan de politie in de Verenigde Staten te verkopen. Ook Microsoft maakte vorige week donderdag bekend zich daaraan te houden, zolang er geen duidelijke wetgeving voor is.

Nu blijkt uit de e-mails dat Microsoft tussen september 2017 en november 2018 meerdere pogingen heeft gedaan om gezichtsherkenningstechniek aan de DEA te verkopen. Er zou zelfs een testprogramma zijn gestart, maar uiteindelijk wilde de instantie de software niet aanschaffen. Microsoft heeft niet gereageerd op de openbaarmaking van de e-mails.

De afgelopen weken zijn er veel zorgen over het gebruik van gezichtsherkenningssoftware door de politie in de Verenigde Staten. Na de dood van George Floyd, die overleed doordat een agent diens knie minutenlang in zijn nek had gedrukt, zijn er veel demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Veel mensen maken zich zorgen dat gezichtsherkenning onterecht tegen demonstranten kan worden ingezet.

Daarnaast maken burgerrechtenorganisaties zich zorgen dat het herkennen van gezichten op grote schaal in strijd is met burgerrechten en het recht op privacy.