Google heeft meer dan zeventig extensies voor zijn browser Chrome uit de Chrome Web Store gehaald, meldt Reuters. Google heeft dit gedaan nadat onderzoekers erachter kwamen dat de extensies gebruikt werden om gebruikers te bespioneren. Via de extensies werden de zoekgeschiedenis en persoonlijke gegevens weggesluisd.

De extensies werden op grote schaal gebruikt door Chrome-gebruikers. Bij elkaar zijn de ruim zeventig extensies meer dan 32 miljoen keer gedownload. Volgens de onderzoekers van Awake, die de malafide software ontdekten, is het door het grote aantal downloads een van de grootste aanvallen via de Chrome Web Store ooit.

De malafide extensies konden door gebruikers ingezet worden voor verschillende dingen. Sommige extensies waarschuwden voor malafide websites of lieten gebruikers bestanden converteren naar een ander format. Op de achtergrond sluisden de applicaties data van de gebruiker weg.

Het is niet duidelijk wie er achter de spyware zit. Google wilde tegenover Reuters niet ingaan op de details van de spyware of hoe deze verborgen kon blijven. Een woordvoerder kon alleen zeggen dat de extensies in strijd zijn met het beleid van Google en dat dit soort incidenten gebruikt worden om detectie in de toekomst te verbeteren.