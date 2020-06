De Amerikaanse regering heeft woensdag de plannen gedeeld voor hervormingen van wetgeving die op dit moment nog online platforms zoals Twitter en Wikipedia beschermt. President Donald Trump tekende eind mei een decreet dat de bescherming van online platforms moet afzwakken. Nu ligt er een voorstel van minister van Justitie William Barr voor de nieuwe wetgeving.

Bestaande Amerikaanse wetgeving zorgt ervoor dat bedrijven als Twitter, YouTube en Facebook niet verantwoordelijk zijn voor wat gebruikers uploaden. De bedrijven mogen namelijk niet als uitgevers van deze uitspraken worden gezien. Trump wil dat het makkelijker wordt om deze bedrijven wel verantwoordelijk te houden voor wat gebruikers plaatsen.

Ten eerste moeten bedrijven zich niet meer op immuniteit kunnen beroepen wanneer gebruikers de wet overtreden op het platform. Hierdoor kunnen websites aangeklaagd worden als een gebruiker iets plaatst dat in strijd is met de wet. Op dit moment is alleen de gebruiker nog verantwoordelijk als dat gebeurt.

De tweede grote hervorming moet het moeilijker maken voor platforms om zomaar berichten van gebruikers offline te halen. Dit mag voortaan alleen nog als die in strijd zijn met de wet of terrorisme promoten. Trump heeft al vaker kritiek op met name Twitter voor het verwijderen van haatdragende of geweldsverheerlijkende berichten. Recent schermde Twitter een aantal berichten van Trump af.

Veel discussie over sectie 230

Al langere tijd is er veel te doen om sectie 230 van de Communications Decency Act, waar de voorgestelde hervormingen voor bedoeld zijn. Voorstanders willen dat sociale media zoals Twitter en Facebook strenger moeten optreden als gebruikers bijvoorbeeld kinderporno plaatsen.

Tegenstanders van de hervormingen zijn bang dat de nieuwe wet de vrijheid op het internet zal inperken, omdat platformen veel strengere regels zullen moeten hanteren om niet aangeklaagd te worden. Zeker voor kleinere websites geldt dit als een bedreiging. Zij hebben geen geld voor veel moderators of de rechtszaken die door de hervormingen tegen hen gevoerd kunnen worden.