Twee Utrechters die na het kraken van een ov-chipkaart bijna anderhalf jaar gratis met het openbaar vervoer reisden, zijn woensdag veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Ook moeten zij een schadevergoeding van bijna 15.000 euro betalen.

Het duo gebruikte een kaartlezer en bestaande software om ov-chipkaarten te kraken. Daarmee konden ze het saldo op de kaarten illegaal verhogen. Op deze manier konden ze vanaf mei 2016 tot hun aanhouding in november 2017 gratis met het openbaar vervoer reizen.

In 2015 ontdekten onderzoekers aan de Radboud Universiteit een beveiligingslek in de chip van de ov-chipkaart. Door het lek is het mogelijk de versleuteling van de chip in enkele minuten te kraken. Aanvallers kunnen dan bijvoorbeeld het saldo op een ov-chipkaart aanpassen en de locaties waarop is ingecheckt achteraf wijzigen.

Translink, de beheerder van de kaarten, heeft de kaarten van de mannen meerdere keren geblokkeerd. Het bedrijf deed in 2017 aangifte. De politie kwam de twee op het spoor via beveiligingscamera's op stations.

Tijdens de zitting verklaarden de Utrechters dat ze uit interesse de techniek achter het systeem van de ov-chipkaarten wilden ontdekken. Toen het de twee lukte om de kaarten te kraken, besloten ze gratis te reizen. Dat deden ze met name op het traject tussen Alkmaar en Utrecht Centraal. Ze bespaarden daarmee bijna 15.000 euro.