Het HagaZiekenhuis in Den Haag kampt woensdag met een technische storing, zo meldt het ziekenhuis op haar website. Hierdoor gaan geplande operaties niet door. Ook is de Spoedeisende Hulp (SEH) gesloten.

De storing is veroorzaakt door een breuk in een glasvezelkabel buiten het ziekenhuis, zo meldt een woordvoerder aan NU.nl. Hierdoor is de verbinding met het datacenter verstoord, waardoor de bestanden van patiënten alleen met veel vertraging ingezien kunnen worden.

Daarom is besloten om de SEH te sluiten en operaties niet door te laten gaan. Patiënten worden hiervan op de hoogte gebracht, evenals huisartsen en ambulancediensten. Wat betreft afspraken op de polikliniek bekijken de artsen per afspraak of deze door kunnen gaan of niet.

Door de storing zijn ook de poliklinieken van het ziekenhuis telefonisch niet goed bereikbaar. Hierdoor is een wachtrij ontstaan. Ook kunnen mensen zonder afspraak niet geholpen worden op de afdeling Bloedafname en worden er tijdelijk geen nieuwe patiënten opgenomen.

De zorg op de afdeling Verloskunde loopt wel door. Vrouwen kunnen daar dus ook terecht voor een spoedbevalling.

Momenteel wordt er gewerkt aan een oplossing voor de storing. Er is nog geen indicatie wanneer de problemen zijn opgelost.