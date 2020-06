De Duitse corona-app Corona-Warn is binnen een dag meer dan zes miljoen keer gedownload, meldt ontwikkelaar SAP woensdag. De app werd dinsdagochtend uitgebracht en waarschuwt gebruikers als ze bij iemand met het coronavirus in de buurt zijn geweest.

De app is ontwikkeld in opdracht van het Robert Koch-Institut (RKI), het Duitse equivalent van het RIVM. Het instituut werkte daarvoor samen met SAP en Deutsche Telekom, het moederbedrijf van T-Mobile.

Smartphones met de app wisselen bluetoothsignalen uit om te achterhalen welke andere personen in de buurt zijn geweest. Na een vastgestelde besmetting verstuurt de app anoniem een bericht naar deze contacten. Op die manier worden mensen gewaarschuwd die anders niet bij de gezondheidsautoriteiten in beeld komen.

Van de in totaal 83 miljoen inwoners van Duitsland, hadden 52 miljoen mensen van tien jaar of ouder in 2018 een smartphone. Dit betekent dat ongeveer 11 procent van de inwoners met een smartphone de Duitse corona-app na een dag heeft gedownload.

Volgens SAP en Deutsche Telekom moet de app veel gebruikers hebben om een succes te worden. Welk aandeel van de bevolking de app zou moeten downloaden, is onduidelijk. Duitsland blijft regulier contactonderzoek uitvoeren voor het bereiken van mensen die geen gebruik van de app maken.

In Nederland is een vergelijkbare app in ontwikkeling. De resultaten van de eerste tests worden naar verwachting later in juni gepubliceerd. Daarna wil het ministerie van Volksgezondheid de app regionaal testen.