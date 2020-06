Animatieplug-in Flash wordt na 31 december 2020 definitief niet meer ondersteund, kondigt ontwikkelaar Adobe aan op zijn website. Daarmee maakt het bedrijf na vijftien jaar een einde aan de software die jarenlang enorm populair was, maar in de loop der jaren steeds meer onder vuur kwam te liggen.

Adobe kreeg het beheer van Flash in 2005 in handen met de overname van Macromedia. Flash was ontwikkeld als software voor het maken en afspelen van grafische beelden en animaties. De software groeide uit tot een van de populairste en grootste platformen voor het afspelen van multimedia op websites.

Apple was een van de eerste bedrijven die publiekelijk afstand nam van Flash. Het bedrijf maakte het in 2010 onmogelijk om Flash af te spelen op zijn iPhones en iPads. Steve Jobs noemde de software "niet langer nodig" om video's of andere content te bekijken. Ook had hij kritiek op de vele crashes, de invloed op de batterijduur en de gaten in de software.

De veiligheid van de software is jarenlang een breder punt van kritiek geweest. Omdat Flash zo populair was, was de software een geliefd doelwit. De kwetsbaarheden in Flash geven in theorie namelijk toegang tot computers van miljoenen mensen. Dat gebeurde dan ook veelvuldig. Flash kende honderden lekken die misbruikt konden worden en gebruikers kwetsbaar maakten.

Onder meer de internetbrowsers van Google (Chrome), Microsoft (Internet Explorer) en Mozilla (Firefox) zetten stappen om het gebruik van Flash terug te dringen. In 2015 raadde Adobe het gebruik van Flash voor het eerst zelf af. Twee jaar later kondigde het bedrijf aan in 2020 een punt achter de software te zullen zetten.

Adobe blijft Flash in de resterende maanden van 2020 ondersteunen, maar daarna is het afgelopen. Vanaf januari zal het bedrijf Flash niet langer als download aanbieden en worden Flash-bestanden in Adobe Flash Player geblokkeerd. Gebruikers wordt aangeraden de software van hun apparaten te verwijderen.