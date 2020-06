Opslagdienst Dropbox krijgt een functie waarmee gebruikers hun wachtwoorden veilig op kunnen slaan. De functie wordt momenteel getest en op een later moment beschikbaar voor Windows, macOS en smartphones, maakt het bedrijf bekend op zijn blog.

Wachtwoorden zijn in principe al op te slaan in Dropbox, bijvoorbeeld door ze in een document op te schrijven. Deze manier is echter onveilig, waarschuwen deskundigen. De wachtwoorden zijn niet goed beschermd, waardoor ze in theorie in ieders handen kunnen vallen.

In een zogenoemde wachtwoordkluis of -beheerder kunnen wachtwoorden wel veilig opgeslagen worden. Dat gebeurt niet in platte tekst, maar door de wachtwoorden om te zetten in codes die niet herleidbaar zijn tot het originele wachtwoord.

Daarnaast bieden wachtwoordbeheerders andere gemakken. Zo wordt het ook met de functie van Dropbox mogelijk om gebruikersnamen en wachtwoorden automatisch op websites in te vullen, zodat gebruikers eenvoudig kunnen inloggen.

Dropbox gaat met zijn wachtwoordkluis concurreren met onder meer 1Password en LastPass. Het is onduidelijk of de functie alleen beschikbaar wordt voor mensen met een een betaald Dropbox-abonnement.