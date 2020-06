Goedkopere 5G-telefoons van de merken LG, Nokia en Lenovo komen nog dit jaar op de markt, zegt de Amerikaanse chipmaker Qualcomm. Een nieuwe 5G-chip van het bedrijf gaat gebruikt worden in telefoons in de prijsklasse van tussen de 300 tot 500 dollar (grofweg tussen de 250 en 450 euro).

Op dit moment zijn 5G-modems vooral te vinden in het duurdere segment van de smartphonemarkt. Het gaat bijvoorbeeld om de Galaxy S20 van Samsung en de P40 Pro van Huawei.

De nieuwe Snapdragon 690-chip van Qualcomm moet te vinden zijn in smartphones die in de tweede helft van 2020 op de markt komen. Naar verwachting zetten Nederlandse providers nog dit jaar de stappen om het 5G-netwerk daadwerkelijk te activeren.

Het 5G-netwerk geeft bezitters met een geschikte smartphone toegang tot hogere snelheden. Op dit moment worden de benodigde frequenties door de overheid geveild. De uitrol gaat gepaard met zorgen over het effect van straling, maar in wetenschappelijk onderzoek is vooralsnog geen bewijs voor gezondheidsrisico's vastgesteld.