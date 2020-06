De beveiliging op de Centre for Cyber ​​Intelligence, de eenheid binnen de CIA die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van hacktools, was "jammerlijk laks", stelt een intern rapport. De beveiliging zou zo laks zijn geweest dat de CIA pas doorhad dat er gevoelige documenten waren gestolen toen WikiLeaks deze publiceerde.

In 2017 publiceerde klokkenluiderssite WikiLeaks duizenden gelekte documenten van de CIA met daarin uitgebreide informatie over hacktools die de inlichtingendienst gebruikt. De documenten gaven een gedetailleerd beeld van hoe de CIA internationale hackoperaties uitvoert.

Zonder de onthulling van WikiLeaks had de CIA volgens het rapport misschien nooit geweten dat de documenten waren gestolen. "Als de gegevens waren gestolen ten behoeve van een vijand en niet waren gepubliceerd, zouden we ons misschien nog steeds niet bewust zijn geweest van het verlies", concludeert het rapport.

Het rapport is in 2017 opgesteld door de WikiLeaks Task Force van de CIA en dinsdag gepubliceerd door de Democratische senator Ron Wyden. Het lek wordt daarin beschreven als "het grootste gegevensverlies in de geschiedenis van de CIA".

'Bouwen hacktools prioriteit boven beveiligen eigen systemen'

De CIA zou het bouwen van de hacktools prioriteit hebben gegeven boven het beveiligen van hun eigen systemen. Zo zouden onder meer gebruikers van de systemen belangrijke wachtwoorden hebben gedeeld. Met wie ze deze hebben gedeeld, staat niet vermeld in het rapport. Daarnaast zouden historische data voor onbepaalde tijd beschikbaar zijn gebleven voor gebruikers.

De CIA weigerde aan persbureau Reuters specifiek commentaar te geven op het rapport en zei alleen dat het "werkt om de allerbeste technologieën te integreren" om de veiligheidsdreigingen voor te blijven.