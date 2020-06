Amnesty International maakt zich zorgen over de inzet van corona-apps in Bahrein, Koeweit en Noorwegen. Volgens de mensenrechtenorganisatie vormen de apps een privacyrisico voor de honderdduizenden mensen die deze apps gebruiken. Noorwegen is maandag al met de app gestopt.

Amnesty's veiligheidslab analyseerde elf corona-apps die worden ingezet voor contactonderzoek in Algerije, Bahrein, Frankrijk, IJsland, Israël, Koeweit, Libanon, Noorwegen, Qatar, Tunesië en de Verenigde Arabische Emiraten. De apps van Bahrein, Koeweit en Noorwegen vond Amnesty het meest alarmerend.

Waar de meeste corona-apps werken op bluetooth, verzamelen deze apps de locatiegegevens van gebruikers. De locatiegegevens worden vervolgens geüpload naar een centrale server waarmee burgers live of semilive gevolgd kunnen worden.

Bahrein en Koeweit verplichten gebruikers om zich voor de app te registreren met een persoonsnummer. Daardoor kunnen autoriteiten de informatie die de app verzamelt, zoals de locatiegegevens, koppelen aan een individu. In Noorwegen registreerden gebruikers zich bij de app met een telefoonnummer.

Mohammed Al Maskati, een Bahreinse activist, zei tegen de BBC dat er ook zorgen bestaan dat de informatie die door de apps wordt verzameld met derden wordt gedeeld. Zo was de app van Bahrein gekoppeld aan een televisieshow genaamd Are You At Home?, die prijzen bood aan gebruikers die tijdens de ramadan thuisbleven.

'Gaat veel verder dan wat gerechtvaardigd is bij het aanpakken van coronacrisis'

"Bahrein, Koeweit en Noorwegen hebben de privacy van mensen geschonden, met zeer invasieve middelen die veel verder gaan dan wat gerechtvaardigd is bij het aanpakken van COVID-19", zegt Claudio Guarnieri, hoofd van het beveiligingslaboratorium van Amnesty International.

De Noorse overheid maakte maandag al bekend de app niet meer te gaan gebruiken omdat er te veel zorgen over de privacy zijn. Alle verzamelde gegevens worden verwijderd en de ontwikkelaars zullen geen nieuwe data verzamelen.

Ook Nederland is bezig met het ontwikkelen van een corona-app. De ontwikkeling hiervan zat enkele weken geleden nog in een vroeg stadium.

