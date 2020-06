De Europese Commissie is twee onderzoeken gestart naar mogelijke oneerlijke concurrentie door Apple, maakt Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager dinsdag bekend. In de onderzoeken wordt gekeken naar de App Store en naar Apples betaaldienst Apple Pay.

In het eerste onderzoek wordt gekeken of Apple de Europese concurrentieregels heeft overtreden met zijn App Store-beleid. Eerder dinsdag werd bekend dat Rakuten, het bedrijf achter de e-boekdienst Kobo, bij de Europese Commissie een klacht daarover heeft ingediend.

Het bedrijf vindt dat Apple misbruik maakt van zijn machtspositie door een commissie van 30 procent te vragen over de aankoop van e-boeken in de App Store. In maart 2019 diende Spotify bij Brussel een vergelijkbare klacht in.

Naast het App Store-onderzoek zal Brussel ook naar Apple Pay kijken om te beoordelen of het betalingssysteem van Apple in strijd is met de EU-concurrentieregels.

Apple heeft de toegang tot de NFC-chips die voor Apple Pay gebruikt worden in zijn iPhones en Apple Watch-apparaten beperkt. Dat betekent dat banken en andere financiële dienstverleners geen functionaliteiten kunnen aanbieden om via deze apparaten contactloze betalingen te doen.

'Klachten zijn ongegrond'

Apple zei dinsdag dat een aantal bedrijven ongegronde klachten hadden ingediend tegen de techgigant en bekritiseerde de Europese Commissie voor het luisteren naar hen. "Het is teleurstellend dat de Europese Commissie ongefundeerde klachten naar voren brengt van een handvol bedrijven die niet volgens dezelfde regels willen spelen als de rest", zei Apple in een verklaring.

Als Apple schuldig wordt bevonden, kan het bedrijf een boete krijgen van maximaal 10 procent van de jaaromzet. Daarnaast kan Apple gedwongen worden om aanpassingen te doen.