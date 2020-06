Rakuten, het bedrijf achter de e-boekdienst Kobo, heeft bij de Europese Commissie een klacht over Apple ingediend, meldt de Financial Times dinsdag. Het Japans bedrijf vindt naar verluidt dat Apple misbruik van zijn machtspositie maakt door een commissie van 30 procent over de aankoop van e-boeken in de App Store te vragen.

Om het afstaan van de commissie te omzeilen, zou Kobo gebruikers moeten doorverwijzen naar zijn eigen website. Deze extra drempel leidt volgens de e-boekdienst tot een ongelijk speelveld, waardoor het bedrijf inkomsten verliest.

Apple vraagt een commissie van 30 procent voor aankopen via de App Store. Na een jaar bedraagt dit aandeel 15 procent. Apple stelt dat de commissie rechtvaardig is, omdat het bedrijf een platform biedt waar producten aan miljoenen iPhone- en iPad-gebruikers aangeboden kunnen worden.

In maart 2019 diende Spotify bij Brussel een vergelijkbare klacht in. De Europese Commissie heeft in deze zaak nog geen oordeel geveld. Het Zweedse bedrijf wijst er ook op dat Apple met zijn eigen muziekstreamingdienst actief is op dezelfde markt. Apple is met Books eveneens actief op de markt voor e-boeken.

Onder meer Tile, maker van accessoires voor het terugvinden van apparaten, softwarebedrijf Kaspersky en ontwikkelaars van apps voor ouderlijk toezicht of het beheer van schermtijd hebben geklaagd over Apple.