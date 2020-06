De videosoftware Teams van Microsoft krijgt de mogelijkheid om de schermen van 49 deelnemers tegelijk weer te geven, maakt het bedrijf bekend op zijn blog. De functie moet in de herfst beschikbaar zijn. Op dit moment kunnen Teams-gebruikers maximaal negen gezichten van andere deelnemers bekijken.

Volgens Microsoft maakt de uitbreiding bijvoorbeeld "een groot verschil" voor docenten die via de software op afstand lesgeven. Zij kunnen dan alle gezichten van studenten tegelijk bekijken, hoewel veel scholen hun leerlingen niet verplichten om de camera aan te zetten om ze te beschermen.

Teams is een van de video- en vergaderprogramma's die vanwege de coronapandemie een groei doormaakt. De dienst van Microsoft concurreert onder meer met Zoom en Google Meet.

Zoom ondersteunt op dit moment 49 schermen per sessie. Google voegde in april de mogelijkheid toe om in Meet de schermen van maximaal zestien deelnemers per videovergadering te bekijken.