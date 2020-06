De namen, adressen, telefoonnummers en wachtwoorden van honderdduizenden klanten van maaltijdbezorger Foodora zijn gelekt, meldt het nieuwsblog DataBreachToday. In het datalek bevinden zich gegevens van "ongeveer 50.000 Nederlanders", zegt beveiligingsonderzoeker Rickey Gevers tegen BNR. RTL Nieuws spreekt van 48.000 geraakte Nederlanders.

Het gaat in ieder geval om de persoonlijke gegevens van klanten die sinds 2016 via de dienst eten hebben laten bezorgen, bevestigt moederbedrijf Delivery Hero tegen het DataBreachToday. Destijds was Foodora ook actief in Nederland. Het merk verdween uit het straatbeeld nadat het Delivery Hero in 2018 niet lukte om een koper voor de Nederlandse tak te vinden.

Onder de 50.000 gelekte gegevens bevinden zich in ieder geval 22.000 versleutelde wachtwoorden, zegt Gevers. In een aantal gevallen zouden die ook te kraken zijn.

NU.nl heeft Delivery Hero om meer informatie over de situatie van Nederlandse klanten gevraagd, maar op dit moment nog geen reactie ontvangen.

De gegevens van naar verluidt in totaal 727.000 getroffen accounts lopen onder meer het risico gebruikt te worden voor fraude. Een crimineel zou de gegevens kunnen misbruiken bij andere bedrijven, maar de getroffen personen ook zelf kunnen benaderen in een poging om bijvoorbeeld geld te stelen.

Aanvulling: Dit bericht is na publicatie aangevuld met de informatie van BNR en RTL Nieuws.