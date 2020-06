China heeft dinsdag de lancering van zijn laatste satelliet voor zijn navigatienetwerk BeiDou uitgesteld. Technische problemen met de raket hebben ervoor gezorgd dat de 35e satelliet voorlopig niet de lucht in gaat, meldt de Chinese overheid op zijn website. Een nieuwe lanceerdatum is nog niet bekendgemaakt.

Met BeiDou wil China een onafhankelijk alternatief voor het Amerikaanse gps bieden. Het systeem moet dit jaar bestaan uit 35 satellieten om de wereldwijde dekking van het systeem te verbeteren.

Zodra BeiDou compleet is, zal het systeem gebruikt worden om militaire communicatie veilig te houden en de doelbepaling van wapens te verbeteren, met name in Zuidoost-Azië, aldus China.

Daarnaast wordt het navigatiesysteem gebruikt in smartphones. Volgens Chinese staatsmedia beschikt 70 procent van de lokale markt over de mogelijkheid om BeiDou-signalen te ontvangen. Het gaat onder meer om telefoons van de merken Huawei, Samsung, Xiaomi en OPPO.

Naast China werken ook Europa en Rusland aan een alternatief voor het Amerikaanse gps. Het Europese Galileo is sinds 2016 deels in werking. In 2021 moet het netwerk van dertig satellieten volledig operationeel zijn.