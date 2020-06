Amerikaanse bedrijven mogen met de Chinese telecomfabrikant Huawei blijven samenwerken aan 5G-technologie. De regering heeft bekendgemaakt dat de ontwikkeling en verbetering van de technologie door kan gaan. Wel worden Amerikaanse bedrijven beperkt in hun handel met Huawei.

Huawei werd in mei 2019 door de VS op een zwarte lijst geplaatst. Het Chinese bedrijf mag daardoor geen onderdelen van Amerikaanse bedrijven kopen zonder toestemming van de Amerikaanse overheid. Huawei is voor telecomapparatuur voor onder meer 5G-netwerken deels afhankelijk van Amerikaanse leveranciers.

De Amerikaanse stap is formeel bedoeld om te "voorkomen dat Amerikaanse technologie gebruikt wordt door partijen in buitenlandse handen op manieren die mogelijk de nationale veiligheid van de VS ondermijnen".

Volgens de Verenigde Staten gebruikt China Huawei om het Westen te bespioneren. Huawei ontkent een pion van Peking te zijn. Bewijs voor de aantijgingen is nooit openbaar gemaakt, hoewel onafhankelijke experts de risico's van mogelijke Chinese spionage wel erkennen.

De plaatsing op de zwarte lijst heeft niet langer gevolgen voor de ontwikkeling van de standaarden voor de telecomsector, meldt het Amerikaanse ministerie van Handel maandag. De bedrijven kunnen daardoor blijven samenwerken aan technologische standaarden die voor de telecomsector nodig zijn.

Marktleider Huawei concurreert in de markt voor 5G-apparatuur onder meer met de Europese bedrijven Ericsson en Nokia en het Amerikaanse Cisco.