NS heeft de afgelopen weken onderzocht of een aanmeldservice reizigers voor vertrek inzicht kan geven in de drukte per trein. Deelnemers waren overwegend positief over de nieuwe aanmelddienst, meldt het vervoersbedrijf dinsdag. De test krijgt daarom een vervolg.

De NS kondigde de proef met de aanmeldservice aan in verband met de coronacrisis. Het bedrijf zou de drukte in het treinverkeer beter moeten kunnen verspreiden, door reizigers zich van tevoren te laten aanmelden voor een treinreis.

Aan de eerste test deden zo'n vijfduizend reizigers mee. In totaal maakten zij bijna 150.000 treinreizen die vooraf werden aangemeld.

Daarnaast vindt 60 procent van de deelnemers de service makkelijk in gebruik. 23 procent is het daarmee oneens. 60 procent van de testers noemt het waarschijnlijk dat ze de service aan zouden raden aan anderen.

"We zijn enorm blij met de reizigers die ons de afgelopen weken geholpen hebben met de test. Dit zijn reizigers die ook in deze periode nog bijna dagelijks in de trein zitten, veelal mensen die werkzaam zijn in de vitale beroepen", aldus NS.

Niet bekend wanneer test voor alle reizigers wordt uitgerold

Het vervoersbedrijf wil de mogelijkheden van de aanmeldservice de komende tijd verder onderzoeken. Zo wil NS kijken of het mogelijk is om fietsen in de trein weer toe te staan als reizigers deze vooraf aanmelden. Daarnaast wil NS kijken of de aanmeldservice kan bijdragen aan het verruimen van de reis- en collegetijden van studenten.

Een woordvoerder van NS kan aan NU.nl nog geen indicatie geven over of en wanneer de aanmeldservice voor alle reizigers uitgerold zal worden. "We willen dit in gesprek met anderen - reizigersorganisaties, overheid en andere vervoerders - verder ontwikkelen. En goed kijken waar de behoefte ligt de komende maanden", aldus de woordvoerder.

"Maar in de tussentijd willen we niet stilzitten. Het zou fantastisch zijn als reizigers zich straks weer vrij kunnen voelen om de trein te pakken, ook voor een niet-noodzakelijke reis. Als een technisch hulpmiddel daarbij kan helpen, dan willen we dat graag mogelijk maken."

