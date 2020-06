Apple werkt aan een uitklapbare iPhone, meldt de doorgaans goed ingevoerde journalist Jon Prosser maandag op Twitter. Het huidige prototype van de telefoon bestaat volgens Prosser uit twee verschillende schermen die aan elkaar vast zijn gemaakt met een scharnier.

Apple-medeoprichter Steve Wozniak zei begin 2019 al dat hij graag zou willen dat Apple met een opvouwbare iPhone komt. Telefoonfabrikanten als Samsung en Huawei hebben de afgelopen tijd vouwbare telefoons op de markt gebracht, Apple nog niet. "Ze (Apple, red.) zijn niet leidend als het gaat om opvouwbare telefoons en dat baart mij zorgen, want ik wil er graag één", zei Wozniak toentertijd tegen persbureau Bloomberg.

Het huidige prototype van de telefoon bestaat volgens Prosser uit twee verschillende schermen die aan elkaar vast zijn gemaakt met een scharnier. "Hoewel het twee afzonderlijke panelen zijn, ziet het er, wanneer de schermen zijn opengeklapt, redelijk naadloos uit", aldus Prosser.

Met dit prototype zou Apple een andere kant op gaan dan Samsung en Huawei, die vouwbare telefoons hebben uitgebracht met een flexibel scherm. De opvouwbare telefoon van Microsoft, de Microsoft Surface Duo, bestaat wel uit twee schermen.

Het is niet bekend hoe ver Apple is in het designproces of wanneer Apple van plan is om de telefoon op de markt te brengen.