Noorwegen stopt met het gebruik van een app voor de monitoring van besmettingen met het coronavirus, omdat er te veel zorgen over de privacy zijn, meldt het Folkehelseinstituttet, de Noorse tegenhanger van het RIVM.

Alle verzamelde gegevens worden verwijderd en de ontwikkelaars zullen geen nieuwe data verzamelen. Het besluit volgt op een kritisch rapport van privacywaakhond Datatilsynet.

"De app is een extreme inbreuk op de privacy, zelfs in een noodsituatie zoals bij een pandemie", stelt Datatilsynet-directeur Bjørn Erik Thon. Omdat de besmettingsgraad in het land is gedaald, is het gebruik volgens Thon niet langer te rechtvaardigen.

Het Folkehelseinstituttet staat niet achter de conclusie van de waakhond, maar zal alsnog alle activiteiten met de app staken. "Hiermee verzwakken we wel een belangrijk onderdeel van ons wapen tegen infecties", aldus het gezondheidsinstituut.

Mogelijk wordt de app later weer in gebruik genomen, mits er een privacyvriendelijk alternatief bedacht kan worden. De Noorse app is in totaal 1,6 miljoen keer gedownload en had 600.000 actieve gebruikers.

Voorvechters van privacy zijn al langer kritisch over het gebruik van apps om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Duitsland koos daarom voor een app die informatie niet centraal opslaat. Daarnaast introduceerden Apple en Google een platform voor corona-apps dat de privacy van gebruikers moet waarborgen.

De ontwikkeling van een Nederlandse app zat enkele weken geleden nog in een vroeg stadium.