Facebook schorste gebruikers die een foto van geketende Aboriginals plaatste, meldt The Guardian.

De foto werd doorgeplaatst om racisme uit het verleden aan te kaarten, nadat de Australische minister-president Scott Morrison zei dat er geen racisme in zijn land bestaat.

Volgens het sociale netwerk druist het beeld in tegen de algemene voorwaarden omdat er naakt op te zien is. Op de foto is een groep grotendeels naakte Aboriginals te zien die aan de nek zijn vastgeketend.

Excuses

Het bedrijf greep afgelopen vrijdag in toen een vrouw de foto plaatste. The Guardian nam contact op met Facebook, waarna een woordvoerder excuses aanbod. De foto zou door een fout in het systeem als ongepast zijn gemarkeerd.

Het nieuwsmedium schreef er een verhaal over, waarna Facebook nog een keer de fout in ging. Gebruikers die dit nieuwsbericht deelden, zagen hun berichten ook automatisch van de site verdwijnen. Sommige bezoekers werden bovendien tot een maand lang geschorst.

Robotmoderatie

De techgigant heeft mensen in dienst die naar mogelijk kwalijke berichten op het sociale netwerk kijken, maar dat zijn er sinds de uitbraak van het coronavirus minder dan voorheen. Daarnaast speuren computeralgoritmes naar content die niet is toegestaan.

Die algoritmes hebben hoogstwaarschijnlijk bij de foto ingegrepen. Hij werd hierdoor al meteen bij plaatsing geweerd, waardoor hij niet op het sociale netwerk verscheen.

Sinds maandagochtend is het artikel in kwestie net als de betreffende foto weer toegestaan op Facebook.