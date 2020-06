Microsoft-website Github gaat binnenkort niet meer de term 'master' gebruiken, omdat deze negatieve associaties met de slavernij heeft. Dat meldt de CEO van dochterbedrijf Gitlab op Twitter.

De verandering werd aangekondigd na een reeks tweets van Chrome-ontwikkelaar Una Kravets, die erop wees dat de term doorgaans samen met het woord 'slave' wordt gebruikt. Ze stelde voor om daarom voortaan de term 'main' te gebruiken.

"Dat is een geweldig idee", zei Gitlab-CEO Nat Friedman. "En we werken hier op dit moment al aan." Hij verwees daarbij ook door naar het Twitter-account van Gitlabs technische topman Billy Griffin.

Het is niet bekend hoe snel de term precies zal worden gewijzigd.

Black Lives Matter

Daarmee schaart Gitlab zich bij de bedrijven die maatregelen tegen racisme nemen na protesten door de Black Lives Matter-beweging. Eerder deze maand verliet één van de oprichters van website Reddit nog zijn bedrijf, om plaats te maken voor een zwarte vervanger.

Github is een website waarop ontwikkelaars software kunnen plaatsen, om zo samen met anderen aan de code te werken. Het bedrijf werd in 2008 opgericht, waarna het in 2018 door Microsoft werd overgenomen voor 7,5 miljard dollar.