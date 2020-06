Microsoft gaat zijn opklapbare Surface Duo-telefoon met twee schermen mogelijk al deze zomer verkopen, vertellen ingewijden aan Windows Central-journalist Zac Bowden.

Het toestel zou in de winkels liggen voordat Samsung de Galaxy Fold 2 onthult, wat volgens geruchten op 5 augustus zal gebeuren. Het zou betekenen dat de Surface Duo binnen twee maanden beschikbaar is.

Microsoft presenteerde de Surface Duo al in oktober 2019 om alvast een voorproefje van de plannen voor 2020 te geven. Het toestel heeft twee schermen die met een scharnier aan elkaar zijn bevestigd om bijvoorbeeld tegelijkertijd twee apps te tonen.

Het toestel lijkt te concurreren met de recent verschenen opvouwbare telefoons van onder andere Samsung en Huawei, die gebruikmaken van een flexibel scherm. LG presenteerde eind 2019 ook een smartphone met twee schermen.

Hoewel het coronavirus tot vertragingen in Chinese fabrieken leidde, heeft Microsoft meermaals laten weten dat de nieuwe Surface-producten niet later verschijnen dan gepland. Een concrete verkoopdatum is echter nog niet bekendgemaakt.