Op Twitter zijn beelden opgedoken met het mogelijke ontwerp van de iPhone 12.

De foto's tonen een zogeheten ontwerpmal. Zo'n mal wordt gemaakt voor accessoiremakers, die hiermee bijvoorbeeld hoesjes kunnen maken en testen.

Het getoonde ontwerp is grotendeels in lijn met eerdere geruchten. De iPhone heeft een iets minder hoge inkeping boven het scherm en vlakke schermranden.

Aan de rand zit een metalen band om het toestel, net als bij de eerdere iPhone 4. Het zou voor het eerst sinds de iPhone X uit 2017 zijn dat het ontwerp significant verandert.

De ontwerpmal toont niet alle vermeende vernieuwingen in de iPhone 12. Volgens geruchten zit er achterop het toestel een speciale sensor voor augmented reality, maar die is op de beelden niet te zien. Vermoedelijk omdat het cameravlak achterop even groot blijft en de techreus nog geen details wil delen.

Mogelijk uitgesteld

De iPhone 12 krijgt vermoedelijk een scherm met een ververssnelheid van 120 beeldjes per seconde. Verbeteringen in de camera's moeten voor betere nachtfoto's zorgen.

Apple onthult nieuwe iPhones doorgaans in september, maar het is nog de vraag hoe de aankondiging dit jaar zal verlopen. Volgens ingewijden wordt het toestel wellicht uitgesteld wegens productieproblemen door het coronavirus.