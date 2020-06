Apple staat op het punt om zijn nieuwe besturingssysteem iOS 14 te onthullen. We zetten alle vermoedelijke functies op een rij.

iOS is het besturingssysteem dat op iPhones geïnstalleerd staat. Apple brengt ieder jaar een grote nieuwe update uit, samen met iPadOS voor de iPad, tvOS voor de Apple TV, watchOS voor de Apple Watch en macOS voor Mac-computers.

Onthulling op 22 juni

Apple zal iOS 14 waarschijnlijk op 22 juni om 19:00 uur Nederlandse tijd presenteren. Dan vindt de jaarlijkse presentatie op ontwikkelaarsconferentie WWDC plaats, waarop iOS-updates traditiegetrouw worden gepresenteerd.

Vermoedelijk verschijnt op 22 juni meteen een testversie voor ontwikkelaars, waarna de definitieve update in september voor iedereen wordt uitgebracht.

Een ander beginscherm

Apple zou voor het eerst het beginscherm van iOS compleet anders inrichten. Apps worden niet langer op een grid met iconen getoond, maar in een lange lijst gezet. Daartussen staan ook suggesties van stemassistent Siri, om bijvoorbeeld te reageren op recente berichten.

Het nieuwe scherm is vermoedelijk optioneel, zodat gebruikers ook nog de oude grid kunnen hanteren. De techreus biedt al iets vergelijkbaars op de Apple Watch, waarop tussen een lijst en raster met apps geschakeld kan worden.

Standaard-apps wijzigen

Het moet in iOS 14 voor het eerst mogelijk worden om de standaard-apps aan te passen. Zo kan bijvoorbeeld de standaard webbrowser worden veranderd naar Chrome of Firefox, zodat aangeklikte linkjes automatisch daarin worden geopend. Vermoedelijk kunnen ook de apps voor agenda-afspraken en mail worden gewijzigd.

Augmented reality

Het starten van augmentedreality-apps moet in iOS 14 makkelijker worden. Gebruikers kunnen in een winkel een speciale QR-code scannen, waarna virtuele objecten automatisch bovenop de echte wereld worden getoond.

De techreus zal deze nieuwe functie vermoedelijk in elk geval testen in samenwerking met koffieketen Starbucks. Daarnaast moet deze werken in de winkels van Apple zelf. Apple bereidt zich hiermee wellicht ook voor op de komst van een eigen bril die tevens met augmented reality werkt.

Fitness-app

De software-update zou ook een nieuwe fitness-app bevatten, waarmee gebruikers video's met sportoefeningen kunnen downloaden. Deze app verschijnt niet alleen voor iPhones en iPads, maar ook voor Apple Watch en Apple TV. Tot nu toe heeft iOS heeft al apps waarin je gezondheid wordt bijgehouden, maar met de nieuwe app wil het bedrijf ook je oefeningen helpen bepalen.

De bestaande activiteiten-app gekoppeld aan de iPhone zou ook meer functies krijgen, waaronder een speciale kindermodus. Daarin worden verbrande calorieën niet getoond, maar zien kinderen hoeveel ze bewegen.

Nieuwe functies voor iMessage

Apples berichtendienst iMessage moet worden voorzien van een reeks nieuwe functies, waaronder de mogelijkheid om iemand bij een gebruikersnaam te noemen in een groepsgesprek. Op die manier krijgt deze persoon een notificatie, net als op WhatsApp.

Het wordt wellicht mogelijk om een bericht op iMessage te verwijderen voor het definitief is verzonden. Daarnaast kunnen berichten worden gemarkeerd als ongelezen.

Websites vertalen

Webbrowser Safari zou voortaan automatisch websites kunnen vertalen, zonder dat daar een externe app voor nodig is. Daarmee gaat Apple concurrent Google achterna, die al langer een vergelijkbare optie in Chrome aanbiedt.

Op termijn wordt die vertaalfunctie mogelijk uitgebreid naar andere apps en diensten, zodat alles op een iPhone naar je gewilde taal vertaald kan worden.

Alarm bij spijbelen

De 'Zoek mijn vrienden'-app krijgt mogelijk ook een update. Hiermee is het al langer mogelijk om de locatie van specifieke vrienden of familieleden te volgen. De vernieuwde app zou ook alarm slaan als iemand niet op een specifiek moment op de juiste locatie arriveert.

De optie moet uitkomst bieden voor ouders, die een notificatie krijgen als hun kind tijdens schooluren ergens anders is.

iPhone als autosleutel

In eerdere softwarecode was al te zien dat Apple werkt aan de nieuwe functie CarKey. Hiermee kan een iPhone als digitale sleutel voor een auto worden gebruikt. Dan moet de auto de optie wel ondersteunen. BMW lijkt de eerste CarKey-voertuigen op de markt te gaan brengen.

Smarthome

De woning-app wordt vermoedelijk van een update voorzien. Hiermee kunnen iPhone-bezitters hun smarthome-apparatuur zoals slimme lampen bedienen. De vernieuwde app kan de kleuren van het licht veranderen op basis van de tijd, of je lichten koppelen aan een speciale nachtmodus. Als je deze activeert, wordt alles aangepast aan de avondsituatie.

iOS 14 gelekt

Er is meer dan gebruikelijk over Apples nieuwe besturingssysteem naar buiten gelekt. Dat komt mogelijk door een recente hack, waardoor een kleine groep hackers al maanden voor verschijning de software-update in handen kreeg.