Googles nieuwe budgetsmartphone zal mogelijk pas vanaf 22 oktober 2020 worden verkocht, meldt de doorgaans goed ingevoerde journalist Jon Prosser op Twitter.

De presentatie zou gepland staan op 13 juli, maar de smartphone wordt pas vanaf 22 oktober geleverd. Volgens Prosser is de blauwe versie van het toestel geschrapt, waardoor alleen een zwarte smartphone in de winkels zal liggen.

De Pixel 4a is een budgetvariant van de vorig jaar verschenen Pixel 4. Volgens bronnen moest de smartphone in de afgelopen maanden al worden onthuld, maar is dat steeds weer uitgesteld. De Pixel 3a verscheen in de eerste helft van 2019.

De geplande smartphone heeft volgens geruchten een scherm van 5,8 inch en een 12 megapixelcamera. Aan de binnenkant zit een Snapdragon 730-processor en 6 GB aan werkgeheugen. Vermoedelijk kost het toestel ongeveer 399 dollar, omgerekend zo'n 355 euro.

Coronavirus

Een reden voor het uitstel van de release is niet bekendgemaakt. Meerdere technologiefabrikanten hebben last van productieproblemen door de coronapandemie, waardoor Chinese fabrieken begin dit jaar op slot gingen. Ingewijden denken dat de introductie van de iPhone 12 daarom ook is uitgesteld.

Het is nog niet bekend of de Pixel 4a in Nederland verkocht zal worden. Voorgaande Pixel-toestellen werden hier niet officieel aangeboden, al werden ze wel door sommige winkeliers geïmporteerd.

Google heeft nog niet gereageerd op de geruchten over de Pixel 4a.