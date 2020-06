Techgigant Facebook heeft een medewerker ontslagen nadat hij op sociale media boos was op een collega over de Black Lives Matter-beweging. Dat bevestigt een woordvoerder van het bedrijf tegenover CNN.

Interfaceontwerper Brandon Dail plaatste afgelopen vrijdag een kritisch bericht op Twitter. Daarin zei hij teleurgesteld te zijn in een collega bij Facebook die weigerde een steunbericht voor Black Lives Matter toe te voegen aan een project.

De uitspraak kostte Dail uiteindelijk zijn baan, omdat hij een werkdispuut op een openbaar platform besprak. "Ik ben ontslagen omdat ik op Twitter kritisch was over een werknemer die weigerde actie te ondernemen", schreef hij later op Twitter. Het account van de ontslagen ontwerper is inmiddels niet meer voor iedereen inzichtelijk.

Steeds meer technologiebedrijven spreken hun steun uit voor Black Lives Matter. Facebook riep groepseigenaren afgelopen week op om te letten op diversiteit bij het kiezen van beheerders.

'Niet onterecht ontslagen'

"Ik beweer niet dat ik ten onrechte ben ontslagen", nuanceerde Dail later. "Ik was al een tijdje klaar met Facebook en de schade die het doet. Medewerkers, waaronder ik, waren al te lang stil."

Facebook-personeel was in de afgelopen maanden steeds vaker kritisch op bedrijfsbeleid. Recent protesteerden medewerkers bijvoorbeeld tegen CEO Mark Zuckerberg, die weigerde omstreden berichten van de Amerikaanse president Donald Trump te factchecken of verwijderen.