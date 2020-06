Een Iraans-Amerikaanse man is maandag veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar voor een digitale aanval op een website. De man liet onder meer Leagle.com bestoken met enorme hoeveelheden dataverkeer, nadat op de website informatie over zijn criminele verleden was gepubliceerd.

De man kocht de zogenoemde ddos-aanvallen bij online diensten. Door het doelwit te overvloeden met de grote hoeveelheden dataverkeer, bezweken de servers en werd de website ontoegankelijk voor echte bezoekers.

Volgens de openbaar aanklager in de staat Texas beweerde de man eerst dat de online gepubliceerde naam gelijk was aan die van een andere persoon, waardoor zijn leven zogenaamd onterecht werd verpest. Nadat de website weigerde de informatie offline te halen, ging hij over op omkoping en bedreiging om zijn naam te laten verwijderen.

De man werd in juli 2017 gearresteerd in zijn woonplaats in Seattle, twee jaar nadat hij de ddos-aanval op Leagle.com had uitgevoerd. In februari bekende hij schuld aan het uitvoeren van de digitale aanvallen. Naast de celstraf moet hij een schadevergoeding van 520.000 dollar (462.000 euro) betalen.