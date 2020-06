Een hacker heeft toegang weten te krijgen tot de e-mailbox van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Rijnmond. Op die manier had hij toegang tot e-mailverkeer met duizenden cliënten, bevestigt woordvoerder Mariska Briët zaterdag aan NU.nl. De organisatie wil in het midden laten om hoeveel personen het precies gaat.

Om welke gevoelige informatie het gaat, hangt af van het e-mailverkeer dat cliënten met het CJG Rijnmond hebben gehad. "Dat gaat soms om een naam, soms om een adres en soms om een BSN", schetst de woordvoerder de situatie.

Uit onderzoek van een computerbeveiligingsbedrijf komt naar boven dat de hacker niet verder in de systemen is gekomen dan de e-mailbox, aldus Briët. "Daaruit is gebleken dat er geen toegang is geweest tot cliëntendossiers."

Ook is er "geen activiteit" meer waargenomen nadat het CJG Rijnmond ontdekte dat een onbevoegde toegang had tot de mailbox. Volgens de woordvoerder is het zo goed als zeker dat het de hacker niet om de persoonlijke informatie uit de e-mailbox te doen was, maar het "blijft gissen" waar de hacker het wel op gemunt had.

Aan de betrokkenen is een brief gestuurd waarin het CJG hen waarschuwt dat de persoonlijke informatie van cliënten misbruikt kan worden. Informatie zoals namen en BSN's zijn gevoelig voor bijvoorbeeld identiteitsfraude.

De hacker wist toegang te krijgen tot de e-mailbox via een phishingmail naar enkele medewerkers. Nadat een medewerker op een malafide link had geklikt, kon de onbevoegde in het systeem.