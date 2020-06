De Competition and Markets Authority (CMA) van het Verenigd Koninkrijk gaat de overname van GIPHY door Facebook onderzoeken. De autoriteit maakt zich zorgen dat de overname mogelijk marktverstorend werkt. Het is onduidelijk welke grond de Britse marktwaakhond daar precies voor heeft.

Facebook was van plan om GIPHY met Instagram te integreren, maar die ontwikkelingen zijn in het kader van het onderzoek stopgezet, meldt een bron aan persbureau Reuters.

In een verklaring laat Facebook merken vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek. "We staan klaar om de autoriteiten te laten zien dat deze overname positief is voor consumenten, ontwikkelaars en contentmakers", aldus het bedrijf.

GIPHY komt met een vergelijkbare verklaring. "Iedereen zal dezelfde toegang tot GIPHY blijven behouden. We kijken ernaar uit om te laten zien hoe deze samenwerking een overwinning is voor gebruikers, partners en contentmakers."

Facebook kondigde de overname van GIPHY in mei aan. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de deal gemoeid is. Naar verluidt gaat het om een bedrag van ongeveer 400 miljoen dollar (ruim 356 miljoen euro).