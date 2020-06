Recep Tayyip Erdogan heeft in een verklaring uitgehaald naar Twitter vanwege de beslissing om ruim zevenduizend Turkse accounts te verwijderen, meldt Reuters. De Turkse president noemde Twitter een propagandamachine die de politiek wil beïnvloeden.

Volgens Twitter waren de accounts onderdeel van een netwerk dat actief positieve berichten over de AK-partij probeerde te verspreiden. Volgens Twitter heeft het netwerk banden met de jongerenafdeling van de partij van Erdogan.

Ook in Rusland en China heeft Twitter tienduizenden accounts verwijderd. Met name in China waren er veel accounts actief die pro-Chinese berichten op Twitter verspreidden. Deze berichten gingen voornamelijk over het coronavirus en Hongkong.

In een verklaring van Erdogans regering wordt gedreigd met het blokkeren van Twitter in Turkije: "We willen Twitter eraan herinneren wat er is gebeurd met een aantal bedrijven die vergelijkbare acties ondernamen."

Turkije heeft in het verleden al de toegang naar Wikipedia en YouTube geblokkeerd. Ook Twitter is in het land al een keer eerder geblokkeerd.