De organisatie achter Internet Archive heeft besloten om eerder te stoppen met het uitlenen van e-boeken zonder limiet. In een blog schrijft oprichter Brewster Kahle dat naar aanleiding van de rechtszaak die tegen Internet Archive is aangespannen, het oneindig uitlenen vanaf 16 juni wordt stopgezet.

Het internetarchief heeft meer dan een miljoen e-boeken online beschikbaar gesteld. Normaal kunnen deze boeken maar door één persoon tegelijk digitaal geleend worden, maar vanwege de coronacrisis is deze beperking tijdelijk opgeheven. Het idee hierachter is om mensen die thuiszitten toegang te geven tot informatie die door het sluiten van bibliotheken en scholen, nu niet beschikbaar is.

Het instellen van deze 'noodbibliotheek' zoals Internet Archive het noemt, leidde tot woede bij boekenuitgevers en de Amerikaanse auteursbond. Zij vinden dat Internet Archive niet zomaar het werk van auteurs onbeperkt beschikbaar mag stellen. Vier grote boekenuitgevers hebben Internet Archive daarom aangeklaagd.

Vanwege deze rechtszaak heeft Internet Archive besloten om het onbeperkt lenen eerder in te perken. Het was de bedoeling dat dit tot en met 30 juni mogelijk zou zijn, maar nu zal vanaf 16 juni weer een wachtlijst worden ingesteld als meerdere mensen tegelijk een boek willen lenen via het internetarchief.

De collectie van Internet Archive bestaat voornamelijk uit Engelstalige boeken, maar heeft ook enkele honderden boeken in het Nederlands beschikbaar. Onder de boeken bevindt zich werk van onder anderen Gerard Reve, Arnon Gunberg en A.F.Th. van der Heijden.